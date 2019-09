Mbour : Un accident de la circulation fait 2 blessés

Cest entre le village de Bandia et Nguekhokh que s'est produit l'accident, vers les coups de 19 heures, entre un camion frigorifique et une Mercedes.



Bilan: 2 blessés dont un dans un état très grave. Ils ont été évacués à l'hôpital de Grand Mbour.

