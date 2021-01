Mbour : Un accident fait 3 morts et 1 blessé

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021

Un grave accident de la circulation est survenu ce mercredi matin, à hauteur de la Réserve de Bandia à Nguekokh, dans le département de Mbour. Le bilan fait état de deux morts sur le coup et deux blessés dont 1 dans un état grave. A l’origine du drame, un carambolage entre deux camions et un taxi-bagages.



L’un des blessés a succombé à ses blessures portant le nombre de morts à 3. Les victimes et les corps sans vie ont été transportés à l’hôpital de Mbour.

