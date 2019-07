Mbour: Un boutiquier viole une fille de 22 ans et risque 5 ans de prison

Kader Ndiaye a été attrait à la barre du tribunal pour le viol d’une élève en classe de 1ere , Awa Ndao.



Devant le tribunal, la victime dit avoir répondu à une invitation du sieur Ndiaye, qui voulait la présenter à un ami, après lui avoir remis un téléphone portable et 500 francs pour l’achat d’une puce. « Le jour des faits, il m’a appelé pour que je le rejoigne dans un endroit pour qu’on aille voir son ami, Khalil Salane. Une fois sur place, son ami est sorti de la chambre. Il a sauté sur moi, il m’a déshabillée, il me tenait comme un mouton », raconte-t-elle.



Une version que le prévenu niera. Selon lui, Awa Ndao est venue dans sa boutique un jour, pour lui demander la somme de 5000 francs, mais devant son refus, cette dernière a menacé de le détruire.



Le parquet a requis 5 ans de prison contre lui. Délibéré fixé le 26 de ce mois.









