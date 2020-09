Mbour : Un chef d’entreprise arnaqué à hauteur de 80 millions par son…ex-copine

Ces retraits d’argent étaient destinés à payer les dépenses de la maison

la cybercriminalité a reçu en janvier 2020, une plainte de T.P. et à l’appui, il a produit un relevé bancaire de la Banque Islamique faisant état qu’il avait subi un vol de 85 millions. Réquisition faite, cela a été prouvé que le relevé appartenait à Fatou et le solde positif. Hélas, la banque a confirmé que le relevé était faux.



A cela, T. P. dit avoir reçu ce relevé dans un chemisier que lui aurait remis son ex-épouse avec qui il était en instance de divorce. Les agents ont relevé des faits de faux contre T. P. concernant le relevé. Et à travers des audios, où on aurait entendu la voix de F. Guèye et de sa mère. F. Guèye disait à sa mère avoir volé à son ex copain. Et sa mère lui aurait demandé d’aller recourir à un marabout pour lui fermer la bouche

les réquisitions ont démontré que ces voix entendues dans ces enregistrements ne sont pas celles de F. Guèye et de sa mère. Et une des copines de la partenaire de T.P, a clairement soutenu que c’est la copine qui a orchestré tout ça. Elle a dit avoir reçu l’ordre d’elle pour enregistrer F. Guèye. L’association de malfaiteurs est établie. Sur l’usurpation d’identité, c’est constant parce qu’ils ont usurpé celle de F. Guèye et de sa mère. Tous les faits qui sont retenus contre eux, sont constants. On ne poursuit pas F. Guèye mais T. P. C’est des faits graves. Les condamner tous à 2 ans dont 6 mois ferme pour chacun. Et requalifier les faits pour Diatou en complicité