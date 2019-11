Mbour : Un grand trafiquant de drogue et des voleurs de motos jakarta arrêtés La police de Mbour a mené une opération de sécurisation qui a permis l’arrestation d’un grand trafiquant de drogue et de 3 voleurs de motos Jakarta, rapporte L’AS.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Novembre 2019

Le trafiquant notoirement connu a été arrêté avec 10 kilos de chanvre de chanvre indien. Quant aux voleurs de motos jakarta, ils écoulaient le butin dans le marché noir en changeant la peinture des motos. Une série de vols avait eu lieu à Mbour dont la dernière fut le cambriolage de magasins au côté de la compagnie de gendarmerie en face de la gare routière.

