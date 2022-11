Mbour: Un jeune de 18 ans bat à mort un vieux de 70 ans

En quittant son domicile situé à Keur Samba Laobé, dans la commune de Malicounda, pour rendre visite à son ami, M. M. Diagne ne savait pas qu’il allait commettre à un crime à Mbour. Malheureusement, le carreleur âgé de 18 ans a eu une altercation avec le vieux Ousmane Sène, âgé de 70 ans.



Tout est parti lorsque l’adolescent, assis à la devanture de la maison d’Ousmane Sène, hier vers 20 h 30, a été sommé par le maitre des lieux de débarrasser le plancher. Le vieil homme aurait aussi insulté le jeune homme et tenté de se munir d’un objet pour le contraindre à quitter la devanture de sa maison.



C’est sur ces entrefaites que l’adolescent de 18 ans, sous le coup de la colère, a lancé deux pierres au vieil homme qui a été atteint à la jambe et au thorax. Ensuite, le jeune carreleur a administré des coups de poing au septuagénaire jusqu’à l’intervention des riverains. Malheureusement, Ousmane Sène s’est écroulé et a rendu l’âme. Le vieil homme aurait été blessé mortellement au niveau du thorax par une pierre, révèle Seneweb.



Suite à ce drame, le présumé meurtrier a été arrêté non loin du lieu du crime avant d’être embarqué dans les locaux du poste de police de Diamaguène 2 de Mbour. Les hommes du lieutenant Moussa Faye sont à pied d’œuvre pour élucider cette affaire. M. M. Diagne, lui est en garde à vue, en attendant les résultats de l’autopsie.