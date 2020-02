Mbour: Une Française de 84 ans agressée et violée par 3 hommes

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020

Une Française âgée de 84 ans a été victime de viol lors d’un cambriolage. Les faits ont eu lieu le 9 janvier dernier aux Résidences Cristallines de Saly (Mbour).



Selon le quotidien "Libération", sa tablette, ses trois téléphones et un téléviseur écran plat ont été emportés. En effet, huit suspects, dont les trois cambrioleurs et présumés auteurs du viol, ont été arrêtés. Cinq autres malfrats sont tombés pour recel. Les gendarmes ont aussi retrouvé sur eux, des téléphones.



