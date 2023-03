Mbour : Une histoire de faux billets entre un agent de Wave et son client, atterrit au tribunal Les faits remontent au 8 février dernier. Abdou Niang dépose chez Ndèye Amy une somme d’un million de FCFA mais déclare qu’il est pressé et demande à la femme de la mettre dans son compte. Mais dans l’impossibilité d’envoyer la totalité de la somme, Ndèye Amy demande à son mari de lui relever son compte.

C’est ainsi qu’elle dépose dans le compte de Abdou une somme de 415 000 FCFA. Mais quand elle a voulu lui envoyer le restant, elle apprend de ses supérieurs que son client lui a remis de faux billets. Elle décide alors de lui rendre les 500 000 FCFA tout en lui réclamant les 400 000 qu’elle lui a envoyés. Ce qu’il a refusé de faire. En fait, c’est une toute autre version qu’a servie Abdou Niang.



«Elle a voulu que je lui vende une parcelle à 3 millions de FCFA sans que son mari ne soit au courant. Amy me fait alors un acompte de 500 000 francs avant de me remettre le reste dont 202 dollars en faux billets», a pour sa part martelé le prévenu.



C’est dire que dans cette histoire de faux billets chacun a tiré la couverture de son côté, au point que le tribunal s’est senti confus.



Qui de Amy ou de Abdou dit la vérité ?



Le témoignage de Fallou Sylla aura en tout cas pesé sur le réquisitoire du procureur. «En 2020, il m’a proposé un marché noir et j’ai refusé», a-t-il révélé. Suffisant pour le parquet de se faire sa religion sur cette affaire et il a requis une peine de trois ans de prison ferme.

