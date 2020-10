Mbour: Une pirogue avec 200 migrants à bord, explose en haute mer !

Deux embarcations de fortune convoyant environ 300 migrants, en provenance des côtes de Mbour Téfess, ont été interceptées hier vendredi en haute mer, par la Marine nationale sénégalaise et celle espagnole.



Selon Rewmi, la première pirogue dénommée Khoury Ndiaye a été interceptée vers 5h00 du matin par le patrouilleur Ferlo, à une cinquantaine de km au large de Dakar, avec 111 migrants clandestins à bord, tous des hommes dont plusieurs mineurs, qui ont été débarqués à la Base navale puis remis à la Police nationale.



La seconde pirogue dont l’identité n’est pas encore connue, a été découverte vers 9h30 par un patrouilleur espagnol qui se trouvait dans la zone, à 80km au large de Mbour.



L’embarcation qui avait à bord, 200 migrants a explosé en haute mer. Ce, suite à une panne de moteur. 59 personnes dont 6 mineurs, ont été secourues et plus d’une centaine de migrants ont été portés de disparus.



D’autres pirogues présentes sur les lieux, ont également récupéré et transporté à terre des rescapés.



Les patrouilleurs de la Marine nationale ont ainsi poursuivi les recherches sur la zone, mais n’ont pas trouvé de corps sans vie.



Les enquêtes de police pourront déterminer avec précision, le nombre initial de personnes à bord de la seconde pirogue, l’identité des migrants et des rescapés ainsi que les commanditaires.

