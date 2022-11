Mbour Viol et pédophilie : Bâ, l’accusé prend dix ans de prison ferme. Viol et pédophilie. Ce sont là deux chefs d’accusation retenus par les chambres criminelles de Mbour. Abdou Aziz Ba, commerçant habitant Somone, a été condamné à une peine de dix ans ferme pour viol et pédophilie sur une jeune étudiante. Bes Bi

Les faits remontent au 23 janvier 2020. L’accusé interpelle la victime à qui il propose de l’engager pour des travaux d’entretien chez lui. La jeune étudiante accepte l’offre et s’empresse de se rendre chez Aziz Ba.



«Quand je suis venue, il m’a fait visiter la maison. Puis il m’a entraînée de force dans une chambre. J’ai voulu résister mais je n’ai pas pu. Il m’a poussée dans le lit et m’a violée», a confié la partie civile. Lorsqu’elle est rentrée, elle avait des habits tâchés de sang. Il avait laissé là-bas ses chaussures, son col et sa sacoche.



«Nous sommes parties les prendre. La sacoche était dans le salon et les autres effets dans la cour», a déclaré sa maman. Interrogé, l’accusé a nié les faits. «Li m’a dit qu'elle avait besoin de 25 mille francs, qu’elle vivait dans de difficiles conditions. Elle n’est pas entrée dans ma chambre. Elle m'a fait des avances et je l’ai repoussée. C’est elle qui m’a caressé. Elle a menacé de m’accuser de viol», a déclaré l’accusé.



Le certificat médical fait état de lésions vulvaires et d’absence d’hymen



«Le droit pénal, c’est le droit de la certitude. Je ne dis pas qu’il n’y avait pas de conjonction sexuelle. Mais je doute de l’existence du viol. Le certificat médical ne renseigne pas sur l’existence du viol puis qu’il a été établi un mois après les faits. Elle dit être violée mais il n’y a pas de preuves. Il y a un mystère. Des cas foisonnent, de jeunes filles qui perdent leur virginité et qui crient au viol du fait de contraintes socioculturelles. Je plaide l’acquittement au bénéfice du doute», a sollicité l’avocat de la défense.



Mais l’accusé a pris 10 ans de prison ferme.



