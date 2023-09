Mbour-Vol à l’arraché à bord d’une moto : Cet élève va rater l’ouverture des classes Mamadou Ndiaye, élève habitant à Thiès, a été condamné à un mois de prison ferme pour vol. Il ratera ainsi l’ouverture des classes prévue dans 15 jours.

En cette période de vacances et de forte canicule, nombreux sont les jeunes qui fréquentent les plages de Mbour et de Saly. Certains viennent même de la ville de Thiès. Mamadou Ndiaye en fait partie. Sauf que il ne s’est pas contenté de se baigner à la plage, nous dit Bes Bi.



Selon le journal, en se rendant à Mbour, lui et son ami avaient en tête une entreprise délictuelle. A bord d’une moto, ils sillonnent les rues de Mbour. Abou Sène est chargé de conduire la moto et Mamadou de passer à l’acte.



Le premier ralentit une fois proche de la cible et le second d’arracher la pochette d’une femme qui contenait une somme de 130 000 FCFA. Fort heureusement pour elle, des jakartamen qui étaient sur les lieux ont vite réagi pour attraper les voleurs.



Abou Sène réussit à prendre la poudre d’escampette contrairement à son acolyte. A la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, ce mardi, vainement, le prévenu tente de se disculper.



Son avocat vient à sa rescousse. «Les faits sont constants. Ils ont arraché la pochette d’une dame. Abou Sène a pris la fuite et c’est mon client qui a été arrêté à Saly Niakh Niakhal par des conducteurs de motos Jakarta. Mais je demande la clémence pour ce jeune de 18 ans qui doit faire la Première cette année. Ses parents n’étaient même pas au courant de sa venue à Mbour», a plaidé l’avocat de la défense.

D’après Bes Bi, c’est ainsi que le tribunal a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à un mois de prison ferme. Alors que l’ouverture des classes est prévue le 5 octobre pour les élèves. Une peine qui entache aussi son casier judiciare…

