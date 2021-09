Mbour - accès à l’électricité , à l’eau potable, amélioration des conditions de vie : Roff sort des ténèbres et étanche désormais sa soif La localité de Roff, située à l’extrême Sud-est de la commune de Malicounda, dans le département de Mbour, est définitivement connectée au réseau électrique de SENELEC. Elle accède aussi à l’eau potable.

En effet, jeudi dernier, les lampadaires ont éclairé ce village pour la première fois. Le fait a été marquant. Pour Maguette Sène, le maire de Malicounda, le village de Roff a longtemps attendu la venue de l’eau et de l’électricité. Elle est la 22ème localité de la commune à en bénéficier.



Selon Maguette Sène, la commune a entrepris beaucoup d’efforts pour l’électrification et aidée à cela par le gouvernement. Annuellement, elle consacre plus de cinquante (50) millions du budget à l’électricité. Déjà, en 2016, un partenariat noué avec Solaria, un opérateur versé dans la production de l’électricité par le solaire, avait permis à la commune de Malicounda d’électrifier huit villages, avec une enveloppe de 300 millions de francs Cfa. A en croire le maire, l’accès universel à l’électricité dans la commune, réalisé en 2021, est une prouesse car il était calé pour 2025.



André Bakhoum, un ressortissant de Roff, considère l’accès de son village à l’électricité comme une révolution. A son avis, tous les villageois s’y retrouvent. Les étudiants vont avoir la possibilité de suivre leurs cours en ligne et recharger les téléphones cellulaires.

Pour lui, l’électricité est partie pour freiner l’exode rural car beaucoup de commodités leur sont offertes. Ils peuvent s’adonner à l’exercice de différents métiers. En plus, les élèves vont devenir plus performants dans les études.

L’électricité va participer à la diversification des activités maraîchères, avec l’alimentation du forage et l’exercice de nouveaux métiers comme la forge et la menuiserie métallique.

Le Quotidien



