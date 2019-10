Mbour : au banc des accusés, le ministre Oumar Youm a reçu les jeunes de la Cojer Le ministre Oumar Youm a réagi au mouvement d’humeur des jeunes apéristes regroupés au sein de la Cojer, qui l’accusaient de semer la zizanie dans la région et d’être le responsable de leurs problèmes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 11:09 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a reçu ces derniers. Selon le porte-parole des jeunes apéristes à Mbour, Demba Barro, qui s’est prononcé sur la RFM, « le ministre Oumar Youm a promis des de nous aider à trouver des emplois, des financements, mais également dans la formation. Il s’est également engagé à œuvrer pour le changement de Mbour ».



Toutefois, précise-t-il, « nous prenons acte et l’attendons sur les faits. S’il ne respecte pas ses engagements, nous apprécierons et verrons les actions à mener en conséquence ».



Et de marteler : « nous ne sommes pas des activistes, nous sommes des citoyens qui aspirons à un mieux-être ».

