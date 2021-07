Mbour : deux personnes tuées dans un accident de la circulation à Louly Ngogom Deux personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu samedi au matin sur la Nationale 1, à hauteur de Ngogom, un village de la commune de Sandiara, dans le département de Mbour (ouest), a appris l’APS de bonne source.

L’accident qui a également fait un blessé grave a impliqué un car de transport en commun et une moto-taxi qui sont entrés en collision. Le conducteur de la moto et un de ses passagers ayant perdu la vie sur le coup.



Les corps sans vie ont été conduits à la morgue du centre de santé de Grand-Mbour, par les sapeurs-pompiers qui avaient auparavant évacué le blessé aux urgences de la même structure sanitaire.



