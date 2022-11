Mbour: malgré sa présence, Ousmane Sonko n'a pu voir ses gardes, seuls le médecin et avocat sont autorisés Alors qu'il était dans le bureau du Doyen des juges, Ousmane Sonko a été surpris par l'arrestation de sa garde rapprochée par la gendarmerie. Ces derniers ont été acheminés vers Colobane avant d'être transférés à Mbour.

Selon les informations de Leral, Ousmane Sonko a été interdit d'accès à la gendarmerie de Mbour pour cause de règlement. "Seuls leur médecin et avocat sont autorisés à les voir", a renseigné la source exclusive de Leral.



Arrêtés depuis hier, suite à une plainte de BBY, provoquée par les incidents de Thiki où deux des leurs avaient été blessés, les gardes du corps de Ousmane Sonko ont été auditionnés et pourraient être traduits en flagrant délit mardi prochain.



Ayant refusé de rentrer sans ses gardes du corps hier après son audition, Ousmane Sonko devra prendre son mal en patience pour voir ses agents de sécurité.

