Mbour pour un vol de 2000 francs : Elle balafre un enfant avec un fer à repasser au visage

Une affaire de coups et blessures a tenu en haleine le Tribunal correctionnel de Mbour. Une jeune femme en a fait de trop en voulant corriger l’enfant de son voisin. Elle lui a tout simplement brûlé la joue. «Je ne l’ai pas fait exprès. Il m’a pris mes 2000 francs. Je ne sais pas ce qui m’a prise. Je présente mes excuses», a déclaré Khady Ba.



Les faits remontent au 26 mars dernier et défraient la chronique au quartier Onze Novembre de Mbour dont les populations se partagent les images intenables de cette terrible blessure de E. B. A la barre, la dame a pleuré devant cet enfant sur le visage duquel elle a impri¬mé une tache indélébile, une vilaine cicatrice à la joue.



«Cet enfant est mon petit-fils. C’est moi qui l’ai en charge. Il allait à l’école mais il faisait des crises. C’est pourquoi il a arrêté ses études», a déclaré sa grand-mère. La dame dit l’avoir brulé à la joue avec une cuillère chaude mais les voisins parlent d’un fer à repasser.



«Ce que vous avez fait à cet enfant est grave. Vous l’avez balafré au visage et il aura toujours cette cicatrice au visage. Vous n’aimeriez pas être dans cette situation et vous ne le feriez pas à votre enfant», lui dit le Président du Tribunal.



Sa grand-mère a demandé pour son petit-fils des dommages et intérêts de 150 000 F, ce qui constitue la somme dépensée pour les soins médicaux. Khady Ba qui comparaissait libre a dû s’inspirer de l’attitude de Diégane Faye. Ce dernier qui reconnaît avoir volé des ustensiles a justifié son geste par le fait que son fils était malade et a éclaté en sanglots.



Khady Ba en a aussi fait de même, elle a versé des larmes pour se faire pardonner. Elle a été condamnée à une peine d’un mois avec sursis et à payer des dommages et intérêts de 150 000 francs.

