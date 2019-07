Mbour : trois hommes se relaient une gosse de 13 ans et risquent 10 ans de taule

Abdou Sinthiane Bâ, El Hadj Kéba Mbaye Diop et Moussa Fall risquent de passer les 10 années à venir loin du soleil, si le juge suit le réquisitoire du procureur, demain 19 juillet 2019 pour le délibéré de cette affaire.

Poursuivis pour viol, détournement de mineure et pédophilie sur Y. S, une gamine de 13 ans, ils ont tous nié les faits devant la barre. Alors qu’à l’enquête préliminaire, ils avaient avoué avoir entretenu de relations sexuelles avec la victime.



Entendue, la victime qui traîne une grossesse a indexé les mis en cause d’avoir fait d’elle un objet sexuel. Selon elle, les sieurs lui remettaient après chaque rapport sexuel, la somme de 1000 ou 500 francs Cfa et lui enjoignaient de se taire sinon ils allaient la tuer. Raison pour laquelle elle n’a jamais dit ce qu’elle subissait.









Enquête



