Mc Niass: Le père d'Adji Sarr veut récupérer sa fille

Mc Niass, le marabout de Adji Sarr, l’ancienne employée du salon de massage Sweet Beauté s’est, de nouveau appesanti sur ce dossier dans une vidéo rendue publique,. Et selon Baye Mbaye Mc Niasse, « le père de Adji Sarr n’a jamais reçu un franc dans cette sordide affaire comme le prétendent certains Sénégalais. ».



Le guide religieux d’Adji Sarr de poursuivre : « Il est un pêcheur digne et vit de son métier, il n’a jamais rien attendu de sa fille ».



Selon Mc Niass, « Son père ne peut pas entrer en contact avec elle. Car, dit-il, « le papa de Adji Sarr veut que son enfant revienne à ses côtés. » « Il veut la récupérer, la guider et l’orienter, mais il n’a aucun accès à sa fille orpheline de mère », fait-il savoir.