Me Abatalib Guèye, ancien président de la FSF: « Un échec à la Coupe d’Afrique des nations 2021 serait une ‘’catastrophe’’ pour l’équipe du Sénégal » Un échec à la Coupe d’Afrique des nations 2021 serait une ‘’catastrophe’’ pour l’équipe du Sénégal, a prévenu l’ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Abatalib Guèye, invité de l’émission ’’Le Jury du dimanche’’ (JDD) de la radio privée, IRadio.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien patron de la FSF se dit convaincu qu’un tel scénario serait une ‘’catastrophe’’, estimant que le Sénégal a une équipe de dimension mondiale. L’équipe du Sénégal est composée actuellement ‘’des meilleurs joueurs des meilleurs clubs’’ à travers le monde, a encore fait valoir Me Atalib Gueye.



Au vu de la ‘’qualité’’ des joueurs qui évoluent en sélection nationale actuellement et des ‘’investissements’’ des pouvoirs publics, ce serait ‘’une catastrophe’’, a averti l’ancien président de la FSF et de la Linguère de Saint-Louis. L’équipe nationale a tout ce qu’il faut pour aller à la quête du titre continental lors de la CAN, qui aura lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun, a-t-il ajouté, reconnaissant toutefois qu’il y a d’autres prétendants au titre en février prochain.



D’après lui, le Sénégal, numéro 1 en Afrique dans le classement Fifa, n’a jamais eu autant de conditions favorables pour décrocher un titre historique. Mais, il juge ‘’mitigés’’ les résultats que la sélection actuelle engrange au vu de son potentiel. ‘’Avec les joueurs actuellement, le Sénégal peut rivaliser avec les meilleures équipes du monde’’, a indiqué Me Gueye. Il déclare que le Sénégal doit, à l’instar des autres équipes, se donner les moyens de gagner cette Coupe d’Afrique des nations.



Après un quart de finale en 2017 pour sa première participation en phase finale de CAN, Aliou Cissé a joué une finale en 2019. Il dirigera les Lions pour sa 3-ème phase finale de la compétition reine sur le continent. Dans l’effectif du Sénégal, au moins trois joueurs, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, vont prendre part au Cameroun à leur 4-ème phase finale de compétition continentale, après celles de 2015, 2017 et 2019.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos