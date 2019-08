Me Abdoulaye Babou : « On a la preuve que Woury Diallo est protégé » La réduction de la peine de Bara Sylla de 7 à 4 ans demandée par le parquet général, ainsi que sa requête pour que le décret de grâce de Woury Diallo soit déclaré conforme, dans l’affaire des faux médicaments de Touba Belel, conforte Me Abdoulaye Babou, avocat de l’Ordre des pharmaciens dans cette affaire, dans l’idée que Woury Diallo bénéficie d’une protection insoupçonnée. Ce, alors que la Cour d’appel de Thiès a confirmé la peine de Bara Sylla ( 7 ans) et écarté la grâce de Woury Diallo.

« C’est une surprise pour nous. Parce que le parquet général, c’est le ministère public. Ce dernier représente la société. Comment le ministère public peut demander cela, devant une affaire aussi grave que le trafic de faux médicaments, car en nous fondant sur les rapports de l’Oms, chaque année, 800 000 Africains meurent du fait des médicaments de la rue. Devant ce désastre, comment une autorité d’une institution qui doit protéger les Sénégalais, rame à contre courant des intérêts de ces mêmes Sénégalais ? », s'est, en effet, interrogé, Me Babou dans L’Observateur.



« On a la preuve que Woury Diallo est protégé. D’ailleurs, au moment où il bénéficiait de cette grâce, le 3 avril dernier, à la prison de Diourbel où il était incarcéré, c’est un véhicule de luxe qui est venu le prendre. Mamadou Woury Diallo bénéficie, on ne peut plus en douter, d’une protection ».

