Me Abdoulaye Tine corrige Antoine Diome

Mardi 19 Janvier 2021

Restons sur la bourde du ministre de l’Intérieur qui avait intérêt à avoir son arrêté sur le plateau de la télévision publique pour ne pas se perdre dans les dates. D'après L'As à l’instar de nombreux Sénégalais qui ont suivi attentivement l’argumentaire du ministre de l’Intérieur, Me Abdoulaye Tine rappelle à Antoine Félix Diome qu’il est bien écrit : «Le couvre-feu démarre le 06 janvier et prend fin le 17 janvier dans les régions de Dakar et Thiès».



Selon l’avocat, le dernier visa de cet arrêté du ministre de l’Intérieur démontre clairement que l’état d’urgence expirait hier soir 17 janvier 2021 à 23h 59 minutes. Pour la robe noire, la question devient donc mathématique et donc non soumise à interprétation.

