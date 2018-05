Me Ahmet Sall, avocat de Daouda Dieng : «Je ne sollicite pas l’acquittement de mon client, mais… »

Le procès d’imam Alioune Ndao et Cie se poursuit. Ce mercredi, 22e jour d’audience, Me Ahmet Sall, avocat de Daouda Dieng, a plaidé le renvoi des fins de la poursuite pour son client. « Le procureur a commis une injustice contre mon client Daouda Dieng qui est le seul accusé à comparaitre libre dans ce procès. Depuis trois ans, il n’arrive pas non seulement à trouver du boulot, mais on le fuit dans son quartier. Le Procureur l’avait accablé parce que tout simplement, il connaît Moctar Diokhané. Son frère Cheikh Ibrahima Dieng, adjoint de Moctar Diokhané dans son Daara, est mort au front. Il avait aimé une publication d’Aboubacry Guèye sur Facebook », explique à la barre Me Sall.



Poursuivant, il précisera que son client devait être blanchi depuis l’enquête préliminaire. « Les enquêteurs avait mentionné dans le procès-verbal qu’il n’y’avait aucun indice grave contre lui. Mais le procureur l’avait chargé de toutes les chefs d’accusation dans son réquisitoire introductif sans aucune démonstration. A notre grande surprise aussi, on le renvoie devant cette Chambre criminelle spéciale. La responsabilité pénale est personnelle. Ce n’est pas parce que son frère est terroriste, qu’il est terroriste. Je ne sollicite pas son acquittement comme le procureur. Je demande le renvoi des fins de la poursuite sans peine, ni dépens contre lui », note-t-il.













Kady Faty Leral

