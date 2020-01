Me Amadou Aly Kane: "On doit soutenir financièrement Guy Marius Sagna"

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

Les défenseurs des droits de l’homme: ligue sénégalaise des droits de l’homme, Amnesty international, article 19 et les avocats de Guy Marius Sagna ont fait face à la presse ce matin pour dénoncer la détention arbitraire de Guy Marius Sagna qui est détenu au camp pénal dans des conditions très difficiles.



L’un de ses avocats, Maître Amadou Aly Kane a profité de cette rencontre pour inviter les Sénégalais à soutenir financièrement Guy Marius Sagna. Selon l’avocat, l’activiste à une famille à nourrir et depuis deux mois il est derrière les barreaux. Donc il est important qu’en dehors des mouvements de soutien des actions financières soient menées pour mieux soutenir l’activiste et sa famille.





