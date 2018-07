Me Amadou Sall révèle : "Une réunion secrète a été tenue au palais pour parler de Khalifa Sall"

A sa prise de parole ce jeudi, Me El Hadji Amadou Sall a rappelé que Khalifa Sall est victime d’un complot orchestré au plus sommet de l’Etat. L’avocat avance qu’une « réunion secrète » s’est tenue au Palais de la République avec comme ordre du jour de « liquider politiquement » l’édile de Dakar. « Il y a neuf mois, dit-il, la presse a rapporté qu’une réunion secrète a été tenue autour du président de la République pour parler de l’affaire Khalifa Sall. Et, personne n’avait réagi pour le démentir. Dernièrement le Conseil Constitutionnel a sorti un communiqué pour dire qu’aucun de ses membres n’a pris part à une telle rencontre. Cependant, je persiste et je signe que la présence illégale et illégitime de l’agent judiciaire dans ce dossier, a été discutée lors cette réunion secrète ».



« C’est pour cette raison que toutes nos demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées. Même nos requêtes de liberté provisoire sous caution. Et, si vous demandez à Khalifa Sall, il vous dira que le Président (Macky Sall) l’avait prévenu qu’il allait finir sa carrière en prison lorsqu’il a décliné son offre politique», fait savoir le responsable du Pds.















Kady FATY, leral.net

