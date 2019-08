Me Assane Dioma Ndiaye sur l’affaire Guy Marius : « On est aux antipodes de la légalité » Invité de l’émission Objection de Sud Fm, ce dimanche, Me Assane Dioma Ndiaye a dénonce l’illégalité qui entoure, à ses yeux, l’arrestation de l’activiste Guy Marius Sagna, pour ‘’alerte terroriste’’.

« On est aux antipodes de la légalité. Un citoyen qui est arrêté à qui on a d'abord reproché un certains nombres de posts. Au finish, on s'est rendu compte que ces posts ne recelaient pas d'éléments constitutifs d'une infraction quelconque. Finalement, on est allé chercher un post qui a, semble-t-il, été publié par son mouvement », a, en effet, relevé Assana Dioma Ndiaye.

Pointant la « la qualification juridique des faits », l’avocat estime que « le parquet est complètement passé à côté ».

En effet, précise-t-il, « quand on parle de fausses alerte, c'est donner une information précise par rapport à une attaque terroriste. Cela ne doit pas relever de l'hypothétique et de l'aléatoire. C'est un fait précis qui peut être de nature à créer une psychose, dans le post visé, on est dans l'analyse politique ».



