Me Assane Dioma Ndiaye tacle le Garde des Sceaux: « Ismaïla Madior fall doit repréciser sa pensée et demander pardon »

Me Assane Dioma Ndiaye, patron de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme invite le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall; à demander pardon au peuple sénégalais. Ce, suite à sa sortie ambiguë sur un troisième mandat de Macky Sall à la tête du pays.



« Il doit rendre des comptes aux Sénégalais, car il a ouvert une brèche dans laquelle certains n’hésiteront pas à s’engager. Il a l’obligation de reconsidérer et de repréciser sa pensée de nature à faire revenir la sincérité dans le débat politique », a expliqué M. Ndiaye.



















