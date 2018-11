Me Augustin Senghor : « Gagner pour oublier les désillusions du passé »

« Je pense qu’aujourd’hui, un objectif est atteint. Et quand on est ambitieux, on s’en fixe d’autres. De ce fait, on doit jouer à fond cette rencontre contre la Guinée équatoriale. On doit tout faire pour gagner tous nos matches et surtout garder la première place. Je crois que tous les joueurs seront motivés. Ces matches doivent servir de préparation à la prochaine Can. Ils doivent tout donner pour la victoire. Un sportif doit toujours avoir faim et ne pas se contenter du peu. On doit faire bloc et éviter de se démobiliser », souligne le président de la fédération, Me Augustin Senghor.



Lui, qui se rappelle toujours de 2012, encourage ses joueurs : « Ce pays rappelle un mauvais souvenir aux Sénégalais et nous sommes ici pour effacer ces passages sombres de 2012 et 2015. Et cela passe par une victoire samedi ».

Le Sénégal affronte la Guinée Equatoriale ce samedi 17 novembre à Bata, à 15h.

















