Me Augustin Senghor veut entrer dans l’histoire, en intégrant le Conseil de la FIFA

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Mars 2025 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, va tenter demain mercredi, d’entrer dans l’histoire du football sénégalais, en briguant un des cinq sièges en lice de la Confédération africaine de football (CAF), pour le Conseil de la FIFA.



Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) va procéder ce mercredi, au Caire (Egypte), au renouvellement de ses membres au Conseil de la FIFA.



Les 54 associations membres de la CAF vont voter pour élire cinq représentants parmi les 10 candidats déclarés, pour cette instance du football mondial.



Pour le poste réservé aux dames, trois candidates sont en lice : Isha Johansen (Sierra Leone), Lydia Nsekera (Burundi) et Kanizat Ibrahim (Comores).



Pour les hommes, les candidats sont Yacine Idriss Diallo (Côte d’Ivoire), Djibrilla Hima Hamidou (Niger), Mathurin De Chacus (Bénin), Souleiman Hassan Waberi (Djibouti), Fouzi Lekjaa (Maroc), Amaju Melvin Pinnick (Nigeria), Hany Abourida (Egypte), Maître Augustin Senghor (Sénégal), Ahmed Yahya (Mauritanie) et Andrew Ndanga Kamanga (Zambie).



Assuré de rester au Comité exécutif de la CAF jusqu’en 2027, Augustin Senghor veut franchir un nouveau palier en intégrant le Conseil de l’instance dirigeante du football mondial, pour couronner sa riche carrière dans le football.



Âgé de 59 ans, l’actuel maire de Gorée et président du club insulaire, est à la tête de la FSF depuis 2009.



Le Sénégal a connu sous sa direction, des résultats remarquables.



L’équipe nationale de football a décroché sa première Coupe d’Afrique en 2022. Plusieurs autres catégories ont remporté des titres continentaux et ont disputé des Coupes du Monde.



Ancien président de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) Zone A, Me Senghor est l’un dirigeants les plus influents du football africain.



Après sa candidature à la tête de la CAF en 2021, l’avocat de profession a hérité du poste de premier vice-président. Avant ce poste, il avait intégré plusieurs autres démembrements de la CAF.



Dans un entretien paru dans la livraison du quotidien national "Le Soleil", le président de la FSF déclare vouloir intégrer le Conseil de la FIFA, pour ” apporter ” son ” expérience ”, ses ” compétences ” et son ” vécu à l’œuvre de consolidation ” du football africain, aux côtés de ses pairs, mais aussi aux côtés du président de la CAF, Patrice Motsepe, afin de ” contribuer au renforcement de l’essor du football mondial ”.



Il assure que sa candidature est ” légitime ” et ” paraît logique ”, au regard de ce que représente le Sénégal dans le giron du football continental.



” C’est même étonnant que, dans l’histoire du football, notre pays n’ait jamais eu à siéger au sein de cette instance de la FIFA, avec tout son apport pour le football africain et mondial(…) Et je pense que le Sénégal, en tant que pays de football, mérite aujourd’hui de siéger à la FIFA, dans cette instance de décision pour apporter sa touche, sa contribution ”, a souhaité Me Augustin Senghor.















Source: APS

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook