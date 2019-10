Me Babou donne raison à Sonko: « la plénière de la commission d’enquête parlementaire n’a plus sa raison d’être » L’ancien président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, l’avocat Me Abdoulaye Babou rejoint le député Ousmane Sonko qui a déclaré, hier, que la commission d’enquête parlementaire dans l’affaire des 94 milliards n’a plus sa raison d’être.

« Lorsque la justice est saisie, la commission s’arrête immédiatement parce que toute l’affaire est entre les mains de la justice désormais. C’est une affaire de bon sens. Les institutions de la République ne peuvent pas ramer à contre-courant », a déclaré Me Abdoulaye Babou sur la RFM.



« La commission d’enquête parlementaire ne doit pas se tenir. Elle doit être renvoyée sine die », a-t-il renchéri.

