Me Baboucar Cissé : «Le droit a été dit »

Mercredi 18 Juillet 2018

Contrairement aux avocats de Khalifa Sall et Cie, les avocats de l’Etat, comme il fallait s’y attendre, soutient que le droit a été dit par la Cour d’appel de Dakar.



«Nous nous attendions à cette décision. Le droit a été dit. La Cour de justice de la Cedeao a condamné l’Etat du Sénégal à payer 35 millions de dommages et intérêts à Khalifa Sall et Cie. Mais elle ne parle pas de libération, ni de nullité de la procédure. Par conséquent, selon l’avocat, l’arrêt ne peut pas avoir d’incidence sur le procès en cours», déclare Me Baboucar Cissé sur les ondes de la Rfm.



