Me Baboucar Cissé:« Macky Sall ne briguera pas un nouveau mandat après 2024 » L’un des avocats du candidat Macky Sall est formel. Le vainqueur de la dernière élection présidentielle selon les résultats provisoires ne tentera pas un autre mandat après 2024. « Macky Sall ne tentera pas un nouveau mandat après 2024. C’est un grand homme. Il a limité le nombre de mandats à 2 et il n’ira pas au-delà », a laissé entendre, Me Baboucar Cissé, hier, lors de la conférence de presse du pool d’avocats du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. L’avocat est formel, « il ne fera pas comme Wade ».

