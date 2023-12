Me Bamba Cissé : L’une des attractions hier au Palais de justice

Il a été l’une des attractions hier au Palais de justice. Me Bamba Cissé, un des avocats du leader de Pastef, a semblé interpeller la conscience du juge. La robe noire a en effet, invité le président du tribunal à ce que le droit soit dit dans l’affaire Ousmane Sonko, renseigne "Rewmi".



« Cette affaire entre Ousmane Sonko et l’Etat du Sénégal, est une vraie saga. Je vous fais confiance Monsieur le président pour cette affaire. N’écoutez pas ceux qui vous disent que c’est une affaire simple, car il oppose l’Etat à un simple citoyen. Combien de personnes portent un bracelet électronique, c’est un signe d’espoir pour eux. Je veux que naisse un Sénégal, où tout le monde peut exprimer ses droits, manifester et donner son opinion. Ne sacrifions pas notre avenir, car ces gens, il ne leur reste que deux mois. Vous avez dit que force restera à la loi, mais c’est vous qui avez dit que vous n’exécutiez pas une décision de justice. A quoi ça rime si vous faites fi de tout ça. Vous ne serez pas candidat et c’est pour cette raison, que vous faites toutes ces choses-là. Nous ne sommes plus dans un État de droit », a plaidé la robe noire.