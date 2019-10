Me Bassirou Ngom, avocat de l’Etat : « il n’y a pas de débat dans l’affaire Karim Wade » L’avocat de l’Etat Me Bassirou Ngom ne comprend pas l’agitation qu’il y a autour d’une réhabilitation de Karim Wade.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Octobre 2019 à 12:36 | | 0 commentaire(s)|

« Il n’y a pas de débat dans l’affaire Karim Wade, puisqu’il n’y a pas de nouveauté », a-t-il tranché sur la RFM.



Et d’ajouter, « la voix diplomatique est la voix officielle dans cette affaire. Le ministère des Affaires étrangères s’est prononcé pour dire que l’Etat ne s’est pas engagé. Donc, il faut s’en tenir à cela ».

