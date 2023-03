Me Bocar Thiam condamne Ousmane Sonko

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Me Bocar Thiam, a déjà livré le verdict du procès opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang. Hier, il a investi le plateau d’une télévision de la place pour juger le leader du Pastef à la place du juge. Et il se veut catégorique. « En matière de diffamation, la procédure est spéciale. La loi donne au prévenu un délai de 10 jours pour apporter ses preuves à partir de la date de la réception de la citation », a-t-il dit, raconte LeTémoin.



Moussa Bocar Thiam de déclarer: « Vous pouvez avoir un pool d’avocats, cependant si on applique le Code de procédure pénale, la sanction est prise. Aujourd’hui, même ses conseils savent qu’Ousmane Sonko sera condamné dans cette affaire contre Mame Mbaye Niang ».



Puisque c’est un ministre de la République et de surcroît avocat qui le dit, Ousmane Sonko peut faire son deuil d’une candidature à la présidentielle de 2024 !

