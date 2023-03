Me Cheikh Koureyssi Ba : « 100 manifestants sont répartis entre les 3e et 7e cabinets d'instruction, dont 21 inculpés par le doyen des juges » Sale temps pour les interpellés des récents évènements du 16 mars à Dakar. L’information est de Me Cheikh Koureyssi Ba, membre du pool d’avocats des manifestants. A l’en croire, le doyen des juges a procédé à l'inculpation de 21 personnes réparties en deux dossiers.

Il s’agit d’Assane Sall, Serigne Moda Dramé, Ousseynou Ndiaye, Yarga Sy, Babacar Baldé, Elimane Mouhamadou Salif Thiélo et 15 autres.



Quant au juge Mamadou Seck du 2e cabinet, il hérite de deux dossiers polarisant 40 personnes. Il n’a pas pu entendre les mis en cause faute de greffier. Car l’union nationale des travailleurs de la Justice (Untj) est en grève.



Pour rester avec les manifestants interpellés plus de 100 dossiers seront répartis entre les troisièmes et septièmes cabinets d'instruction. D’après Me Ba, le procureur qui a requis le mandat de dépôt pour l'ensemble des inculpés, vise l'article 80 du code pénal.



Ainsi, ces manifestants ont bénéficié d’un retour de parquet de même que Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xaax dans l'attente de la désignation d'un cabinet pour instruire leurs dossiers. Quant aux mineurs en provenance du commissariat des Parcelles Assainies, ils vont comparaître devant le tribunal pour enfants, ce vendredi.



L'As



