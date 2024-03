Me Diockou : "Voter Bassirou Diomaye Faye, c'est tourner la page de la mal gouvernance, de l'arrogance du régime BBY..."

Le mouvement "Sénégal NAFA", l'une des premières forces politiques qui a porté la candidature de Ousmane Sonko, puis celle de Bassirou Diomaye Faye, continue d'investir le terrain. Le leader du mouvement "Sénégal NAFA", Me Pape Mamaille Diockou, en provenance de Paris (France), a lancé un message fort au peuple sénégalais.



" Après plusieurs tentatives de sabotage du processus électoral par le régime BBY et ses complices, le Conseil Constitutionnel a, enfin, contraint le chef de l'Etat, le Président Macky Sall, à convoquer le collège électoral pour le 24 mars 2024. Cette date sera historique pour plusieurs raisons: D'abord, le peuple va enfin reprendre sa souveraineté, en élisant un Projet PASTEF incarné par son charismatique président Ousmane Sonko. Voter Bassirou Diomaye Faye, c'est tourner la page de la gabegie, de la mal gouvernance et de l'arrogance du régime BBY et ses démembrements ", a fait savoir Me Diockou.



Pour lui, le 24 mars sera historique, car nous allons assister au changement du système, qui a gouverné ce pays depuis 1960 à nos jours.



" L'Afrique et le Sénégal méritent mieux. Le 24 Mars 2024 sera la date de l'enterrement de l'injustice au Sénégal et faire place aux bonnes pratiques à tous les niveaux de la base au sommet ", a t-il souligné.















