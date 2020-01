Me Djibril War demande la traduction de Moustapha Diakhaté devant la Crei Me Djibril War, responsable de l'Alliance pour la République (Apr) à Biscuiterie demande la traduction de Moustapha Diakhaté devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei) et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) pour enrichissement illicite. Le député accuse l’ancien président du groupe parlementaire BBY "d'avoir reçu indûment 5 millions Fcfa par mois pendant 5 ans quand il était président du groupe parlementaire Benno, sans compter les appuis des ministères et les rackets aux ministres ainsi qu'un immense patrimoine immobilier", selon Walf Quotidien.

