Me El Hadj Diouf: « Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné, plus personne ne devrait aller en prison » Maître El Hadj Diouf, défendant les intérêts de Adji Sarr, s'en est encore pris au leader du Pastef. L’avocat a analysé les derniers agissements de l'homme de Sweet beauté. D’après l’avocat d’Adji Sarr, Ousmane Sonko, en plus d’être une coquille vide, est orgueilleux, prétentieux, malhonnête, criminel et séparatiste.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Mars 2022 à 19:11 | | 0 commentaire(s)|

Me El Hadj Diouf a évàqué la passe d'armes entre Ousmane Sonko, Aminata Touré et l'UMS, pour considérer que la belle dame Justice du Sénégal ne sera pas violée. Ousmane Sonko narre-t-il, serait dans le "désarroi" depuis les sorties de Adji Sarr sur des médias internationaux.



Ainsi, il a même félicité le président de l'Union des Magistrats du Sénégal, Ousmane Chimère Diouf, pour sa réaction, suite à la déclaration de Sonko. Relevant les impairs du discours d’Ousmane Sonko et ses « invectives » aux autorités judiciaires et aux forces de sécurité, l'avocat réclame son emprisonnement.



Puisque, dit-il, le leader du Pastef viole l'obligation de signature du registre de contrôle judiciaire. « Quand on viole le contrôle judiciaire, on doit immédiatement aller en prison. La justice ne doit pas être faible. Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné, plus personne ne devrait aller en prison », a insisté Me El Hadj Diouf.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook