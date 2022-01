Me El Hadji Diouf: « Adji Sarr ne peut pas masser, mais elle sait caresser »

Suite aux nombreuses sorties de certains influenceurs, Me Me El Hadji Diouf réplique. Il affirme n’avoir jamais hébergé Adji Sarr. « Tout ce que les gens racontent à ce sujet n’est que pures spéculations mensongères », se défend Me El Hadji Diouf.



Citant Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara, Dame Mbodj », il accuse ces derniers, d’être engagés par le leader de Pastef Ousmane Sonko pour véhiculer de fausses informations.



Ainsi, le conseil d’Adji Sarr révèle que sa cliente, loin d’être une professionnelle, ne sait pas masser. Mais, Adji Sarr sait carresser.



