Me El Hadji Diouf: « Khalifa sera candidat malgré la condamnation »

Vendredi 30 Mars 2018

Me El Hadji Diouf n’a pas mâché ses mots en réagissant à la condamnation de Khalifa Sall, reconnu coupable d’escroquerie de deniers publics. « Ce verdict ne surprend guère. Ce verdict ne surprend personne. Ce verdict a été préparé depuis longtemps dans le seul but d’écarter Khalifa Ababacar Sall de la course à la présidence de ce pays.»



L’avocat se projette à l’avenir et affirme que le gouvernement en complicité avec la justice fermera toutes les voies de recours pour empêcher la candidature de Khalifa Sall dans les prochaines élections présidentielle.



« Si les élections devaient s’organiser demain Khalifa serait candidat malgré la condamnation et il le sera. Le peuple est le seul souverain et il se dressera. Il faut mettre fin au règne de l’arbitraire et de l’injustice ».

