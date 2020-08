Me El Hadji Diouf : "Macky Sall a intérêt à être clair et je serai le premier à..."

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Août 2020 à 18:11 | | 0 commentaire(s)|

Me El Hadji Diouf, invité ce dimanche à l’émission «Grand Jury» de la Rfm estime que le président Macky Sall a intérêt à être clair avec le peuple sénégalais sur son éventuel 3e mandat.



«S’il se présente, je serai le premier à me dresser contre lui pour le combattre et les Sénégalais vont le combattre. Et, il va finir très mal. J’aurais bien aimé qu’il sorte par la grande porte», a alerté l’ex parlementaire.



«Je crois qu’il n’a pas intérêt à être surveillé. Il a intérêt à être clair, puisque lui-même l’a dit et nous avons des enregistrements. Il a proposé une Constitution qu’il a lui-même écrite. Est-ce que ce Macky Sall ose revenir devant les Sénégalais pour dire maintenant, je vais demander au Conseil constitutionnel de se prononcer», s’interroge-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos