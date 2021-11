Me El Hadji Diouf: " Macky Sall n'a aucun pouvoir de fermer le dossier Adji Sarr vs Ousmane Sonko" Me El Hadji Diouf a été très clair sur le dossier Adji Sarr vs Ousmane Sonko, qui est un dossier pénal. Il estime que personne ne peut arrêter ce dossier, même pas le président de la République, Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021

" Macky Sall, de quel droit il se permet. Il n'a aucun droit de fermer le dossier qui oppose Adji Sarr vs Ousmane Sonko, car c'est un dossier pénal.



Personne à ce jour ne peut faire clore ce dossier. Même si Adji Sarr avait pardonné à Ousmane Sonko, le dossier va suivre son cours ", a clarifié Me El Hadji Diouf lors de son face-à-face avec Fallou Khouma.



Pour rappel, Adji Sarr a porté plainte contre Ousmane Sonko pour viols répétitifs. Les faits remontent à mars 2020.

