Me El Hadji Diouf: « Ousmane Sonko a perdu la tête depuis la sortie d’Adji Sarr » Me El Hadji Diouf, avocat d’Adji Sarr, en conférence de presse ce mercredi dit avoir reçu en une seule journée « 571 appels des gens qui l’ont insulté sans oublier les milliers de messages ». Et, la quasi-totalité l’appelait sont des numéros de la diaspora. D’après l’avocat, Ousmane Sonko qui fait montre de refus du respect de la loi, doit avoir sa place à la prison de Rebeuss.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Mars 2022 à 18:57

Me El Hadj Diouf a traité de tous les noms d’oiseaux Ousmane Sonko, leader de Pastef, accusé de viol. Evoquant le refus manifeste du maire de Zinguinchor de répondre à la justice, il considère la place de ce dernier, est à la prison de Rebeuss. Etant dans une phase de panique, Sonko, fait feu de tout bois et s’acharne sur la justice et les forces de l’ordre pour une affaire privée.« S’ils pensent que je vais reculer, c’est parce qu’ils sont très loin du compte. Ce n’est pas un petit voyou qui peut m’intimider pour que j’abandonne Adji Sarr » .



Ainsi, l’avocat estime que sa cliente a le droit de s’intéresser à la presse étrangère dès lors que la presse nationale n’a pas chercher à l’interviewer. « Il y a des télévisions que j’ai invitées à l’occasion de la première sortie d’Adji Sarr. Mais, elles n’ont pas osé diffuser l’entretien d’Adji Sarr », révèle Me Diouf.



Après la sortie médiatique d’Adji Sarr, l’avocat dit avoir reçu encore, des centaines d’appels téléphoniques. Mais, l’avocat considère qu’Ousmane Sonko, perturbé a perdu la tête depuis la sortie de sa cliente.



A retenir, un an après les émeutes du mois de mars, Adji Sarr a repris la parole à travers des médias français. La masseuse du salon Sweet beauty avait accusé de viols répétés Ousmane Sonko, leader de Pastef le 3 février 2021. L’accusé, dénonce un complot politique. Et, cette affaire judiciaire avait provoqué de violentes émeutes et 13 morts officiellement, enregistrés.



