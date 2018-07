Me El Hadji Diouf : “Sénégal Ndiaye, un pays de masturbation…” invité de l'émission Opinion sur Walfadjri, Me El Hadji Diouf, commentant le scanale du Prodac et e verdict de la CEDEAO sur l'affaire Khalifa Sall, a déclaré que le “Sénégal est un pays de mascarade et de masturbation politico-intellectuelle…”

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Juillet 2018 à 13:13 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook