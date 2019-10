Me El Hadji Diouf dément Sonko : « aucune action judiciaire n’est encore enclenchée » La déclaration d’Ousmane Sonko, indiquant que la session plénière de l’Assemblée nationale qui doit se réunir cet après-midi dans l’affaire des 94 milliards, n’a plus sa raison d’être, suscite moult réactions.

Selon Me El Hadji Diouf, cette séance doit bel et bien se tenir, puisque, a-t-il dit, « aucune action judiciaire n’est encore enclenchée ».



Et de poursuivre, « il a dit partout qu’il a été entendu par le doyen des juges, mais on lui juste demandé s’il maintient sa déposition, après quoi, on lui demandé de payer sa consignation ».

