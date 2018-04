Me El Hadji Diouf sur l'arrestation de Barthélémy Dias: " Il n’a insulté aucun magistrat ni appelé à l’insurrection" Le maire de Mermoz Sacré Cœur , Barthélémy Dias arrêté vendredi dernier, dans les locaux est toujours en détention dans les locaux de la Brigade de recherches de la gendarmerie de Colobane. Un garde-à-vue qui risque de se prolonger jusqu’à mardi. Il est poursuivi pour offense au chef de l’Etat, outrage à magistrat et appel à l'insurrection suite aux propos tenus après la condamnation de Khalifa Sall. Selon son avocat, Me El Hadji ces délits ne tiennent pas la route d’autant que son client n’a insulté aucun magistrat ni appelé à l’insurrection. Mieux, Me Diouf estime que les propos de son client ont été détournés de leurs sens… Ecoutez



Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Avril 2018 à 14:43



