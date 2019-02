Me El hadj Diouf traite Sonko de voleur et de mercenaire politique En meeting à Kaolack, Me El Hadj Diouf n'a pas manqué de traiter le leader du Pastef de tous les noms d'oiseaux. Pour Me, Sonko est un mercenaire, un menteur doublé de voleur. Par conséquent, il invite les sénégalais à le boycotter tout en promettant une victoire éclatante du President Sall à Kaolack au soir du 24 Février.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019 à 23:46



