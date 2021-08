Me El hadji Diouf s'attaque à Augustin Senghor: "Il a fait le wakh wakhèt à la CAF et à la FSF" Me Elhadji Diouf n’a pas été tendre avec Augustin Senghor lors de son point de presse. « Monsieur Senghor combien vous gagnez à la Caf en tant que vice-président ? Informez les Sénégalais. Qu’est ce qui explique ce wakh wakhete », s’interroge-il. Cela, avant de lui rappeler sa promesse : « Vous avez dit que c’état votre dernier et 3e mandat. Maintenant vous sortez un 4e mandant en violation de vos propres engagements et de la décence simplement »...

