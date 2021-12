Me Elhadji Diouf: "On veut écarter Locafrique parce qu’elle dérange des fraudeurs, des voleurs, des magouilleurs, des escrocs"

« On veut écarter Locafrique parce qu’elle dérange des fraudeurs, des voleurs, des magouilleurs, des escrocs », cogne Me Elhadji Diouf lors de la conférence de presse du collectif des avocats de la Société Locafrique SA.



Selon lui, ce qui se passe actuellement à la Société africaine de raffinage est inacceptable, incompréhensible et inacceptable. « 59 milliards pour une seule année d’exercice. Quelle est cette société qui pourrait supporter un tel déficit ? Et l’Etat ne dit rien. Pendant ce temps-là,, on dresse des scenarii, on complote, on essaie d’écarter la bonne graine », peste la robe noire pour qui dans cette affaire de la Sar, la bonne graine c’est Locafrique, « qui permet à la Sar d’exister, qui a apporté énormément pour la survie de l'entreprise ».