Me Elhadji Diouf à Sokhna Aida Diallo : "Je n'ai jamais vu une femme khalife, elle doit se ranger derrière Serigne Saliou Thioune" Me Elhadji Diouf a profité de la tribune qui lui a été offerte lors de la cérémonie de dédicace du livre de Dr Babacar Seck pour lancer une pique à Sokhna Aida Diallo. " Je n'ai jamais vu une femme khalife Serigne Touba a beaucoup de filles et pourtant après sa disparition aucune d'elles n'a été khalife", a t'il déclaré. La robe noire d'ajouter: "Une fille peu importe le degré de sa bonté ne peut être khalife dans la religion musulmane".

